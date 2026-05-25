Results: Formula 1 Canadian Grand Prix
|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|68
|1:28:15.758
|25
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|68
|+10.768s
|18
|3
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|68
|+11.276s
|15
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|68
|+44.151s
|12
|5
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|67
|+1 lap
|10
|6
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|67
|+1 lap
|8
|7
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|67
|+1 lap
|6
|8
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|67
|+1 lap
|4
|9
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|67
|+1 lap
|2
|10
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|67
|+1 lap
|1
|11
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|66
|+2 laps
|0
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|66
|+2 laps
|0
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|66
|+2 laps
|0
|14
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|66
|+2 laps
|0
|15
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|64
|+4 laps
|0
|16
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|64
|+4 laps
|0
|NC
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|39
|DNF
|0
|NC
|1
|Lando Norris
|McLaren
|38
|DNF
|0
|NC
|63
|George Russell
|Mercedes
|29
|DNF
|0
|NC
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|23
|DNF
|0
|NC
|23
|Alexander Albon
|Williams
|11
|DNF
|0
|NC
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|0
|DNS
|0
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