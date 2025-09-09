Slated for November 21-23, the event has been hailed the biggest asphalt rally globally ahead of the world renowned Mille Miglia.
Among the high-profile entries are four-time Bathurst 1000 winner Greg Murphy in a Holden VH Commodore in the Main Tour.
Sandown 500 winner and Triple Eight Race Engineering co-driver Scott Pye will pilot a McLaren Artura as part of the Zagame Tour.
Other entries include former FIA World Rally Championship full-timer Hayden Paddon as well as Supercars young gun turned rally driver Alex Rullo who will be vying for outright victory.
Paddon and Rullo have entered in their Hyundai i20 N AP4 rally cars regularly seen in the Australian Rally Championship.
Alistair McRae, brother of the late Colin McRae, has entered too in a Ford Escort. Internet sensation Frank Kelly has also entered his high-flying Ford Escort.
Rifat Sungkar will bring his unique AP4-spec Mitsubishi Xpander seven-seat crossover to the rally as part of a four-strong Indonesian contingent.
Other notable names include Dan Bowden of Bowden’s Own in a Ford GT350 Shelby Mustang.
The Adelaide Rally is split into speed-limited competitive and non-competitive classes.
As the name suggests, Rally Pro is limited to cars built to specific regulations, including but not limited to Rally2 and AP4. Cars are limited to 200km/h.
The all-comers Competition class limits cars to 200km/h with entries grouped by Classic (1900-1986) and Modern (1986-2025).
Challenge is another competitive class with cars limited to 130km/h.
TSD (Time-Speed-Distance) is the only other speed-limited competitive class. Cars are limited to 120 km/h and aim to match a target time set by the clerk of course.
Penalties are applied against minimum and maximum speeds for TSD competitors, as well as for arriving early or late of the allocated target time.
Non-competitive classes include Spirit Tour (120km/h limit), Main Tour (100km/h) and Prima Tour (100km/h).
The 2025 edition of the Adelaide Rally features 30 stages.
Entry list: 2025 Shannons Adelaide Rally
|RALLY PRO / COMPETITION
|Driver
|Navigator
|Car
|Alex Rullo
|Steve Glenney
|Hyundai i20 N Rally2
|Hayden Paddon (NZ)
|John Kennard (NZ)
|Hyundai i20 N Rally2
|Stewart Reid (Sco)
|Bella Haggerty (NZ)
|Mitsubushi Mirage AP4
|Josh Redhead
|Ray Winwood-Smith
|Hyundai i20n AP4
|Rifat Sungkar (Idn)
|Mochammad Redwanin (Idn)
|Mitsubishi Xpander AP4
|Moreno Dzaky Nasution (Idn)
|Hendi Reeve Akbar (Idn)
|Škoda Fabia Rally2
|Bimo Pradikto (Idn)
|Muhammad Herkusuma (Idn)
|Ford Fiesta Rally2
|Ryan Nirwan (Idn)
|Adi Indiarto (Idn)
|Toyota Yaris AP4
|Michael Harding
|James Thornburn
|Škoda Fabia G4
|Oscar Matthews
|Naomi Tillett
|Mitsubshi Evo VI
|Matthew Selley
|Hamish McKendrick
|Mitsubishi Evo VIII RS
|Richard Lovell
|Karl Radziszewski
|Subaru STI Spec C
|Jack Monkhouse
|Neill Woolley
|Datsun 180B SSS
|Alistair McRae (Sco)
|TBA
|Ford Escort RS 2500 Mk2
|Michael Lowe
|Kerry Chevis
|Abarth Berlina Corsa 1000
|Frank Kelly (Irl)
|Lauren Kelly (Irl)
|Ford Escort Mk 2
|William Coulter
|Andrew Colliver
|Toyota Sprinter
|John Connolly
|Michael McMichael
|BMW 325i
|Dan Bowden
|TBA
|Ford GT350 Shelby Mustang
|Andre Lukasz
|Chris Bucknell
|Nissan 200SX S14
|Aaron Steer
|TBA
|Porsche GT3 Cup
|Nick Streckeisen
|Mike Dale
|Porsche 944 Turbo
|Adam Kaplan
|Dale Moscatt
|BMW M3 CSL
|Lachlan Cox
|Sam Martin
|Ford Escort Mk 1
|Jonathan Moir
|Gordon Grant
|Ford Escort Mk 2
|Cameron Wearing
|TBA
|BMW E93 M3
|David McDonough
|Steve Hiser
|Capri Perana
|CHALLENGE
|Driver
|Navigator
|Car
|Daniel Andrews
|Sam Wegener
|Ford Focus RS
|William Dodson
|Jason DeInnocentis
|Citroen C4 VTS
|Corey Fechner
|Ben Chipman
|BMW E30 M3
|Greg Swiggs
|Tania Plueckhahn
|Mini R56 JCW
|Tony Spry
|Lynette Spry
|Subaru WRX STI V-Limited
|Chris Bowden
|Michael Browne
|Porsche 944 Turbo
|Duncan MacKellar
|Luc Hamilton
|Porsche 993 RSCS
|Jai Raymond
|Jen Mathwin-Raymond
|Rover SD1
|Ben Wheeler
|Adrian Burney
|Mitsubshi Evo
|TSD
|Driver
|Navigator
|Car
|Ryan Schuck
|Neil Betts
|Toyota GR Yaris
|Matthew Webster
|Tina Webster
|Toyota GR Yaris
|Matt Yarwood
|Sam Yarwood
|Subaru BRZ
|Darren Freeman
|Nathan Freeman
|Holden Commodore
|Graeme Sedgwick
|Glenn Sedgwick
|Mitsubishi Sedan VR4
|Stephen Barker
|Mandy Rudham
|Toyota Yaris
|Tracey Harris
|Gordon Harris
|Volkswagen Beetle
|Mathew Williams
|Nick Couche
|Toyota GR Yaris
|Anthony Dally
|Cameron Van Den Heuvel
|Hyundai i30N
|Roy Adams
|Wayne Casey
|Mazda MX5 NB
|Chris Oldaker
|David Greaves
|Renault Megane
|Ryan Gilroy
|Anthony Gilroy
|Ford Falcon
|Graham Modra
|Tony Trewren
|Ford Escort
|William Kay
|Kym McGuinness
|Mini Cooper S
|Steven Mahlo
|Shane Wood
|BMW 535i
|Jay Dawson
|Giuliano Panazzolo
|Ford Escort
|SPIRIT TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Daniel Kalisz
|Shane Farrier
|Toyota GR Yaris
|Dan Standish
|James March
|Porsche 911 GT3RS
|Angelo Gullace
|Atena Abrahimzadeh
|Shelby ICV Cobra
|Hugo Hurley Wellington
|Melika Hurley Wellington
|BMW M2 Competition
|Ben Auld
|Lucy Barker
|Porsche 997.2 GT3 CS
|Nick Pappas
|George Pappas
|Chevrolet Camaro ZL1
|Jonathan (Jot) Lynas
|Thomas Lynas
|Porsche 911
|Dougal Downer
|Michael Anderson
|Datsun 260Z
|Christopher Culshaw
|Jonathan French
|Volkswagen R
|Alex Ramsay
|Paulette Barahona
|Porsche 944 Turbo
|Jarrad McGaffin
|Colin McGaffin
|Subaru Impreza
|David Schlichting
|Graham Rix
|Renault Clio Sport 172
|Ryan Thorpe
|Mark Fay
|Ford Mk1 Escort
|Michael Gallasch
|Alice Cross
|Ford Focus RS
|Wayne Burbidge
|Kade Burbidge
|Subaru WRX
|Peter Castle
|James Hayward
|Subaru Impreza WRX
|Hamish Johnston
|Nicola Pearce
|Nissan Z
|Joanne Harmon
|Andrew Stone
|Ford Mustang
|Ryan Burbidge
|Skye Burbidge
|Subaru WRX Club Spec
|Dean Dalla Valle
|Louis English
|Suburu WRX STI
|Shannon Bennett
|Adam Dawes
|Ford Mk1 Escort
|Tom Berry
|Jarrod Braley
|Subaru WRX STI Type RA
|John Wills
|Tom Black
|BMW E30
|Paul Caffin
|Todd Knight
|Toyota GR Yaris
|Simon Berry
|Jack Berry
|Austin Healey BN4
|Troy Hemmerling
|Bruce Coleman
|BMW E92 335i
|Henry Robinson
|Nicholas Sabatino
|Subaru Impreza WRX
|Jamie Coleman
|Tom Ireland
|Suburu WRX STI
|Matthew Bull
|Brett Foster
|Mazda RX8
|Richard Stafford
|Ben Corbett
|Ford Focus RS
|Jason Sears
|Hans Oldenhove
|Subaru WRX
|William Marshall
|Aleks Marshall
|Ferrari 550 Maranello
|Chris Rigg
|Claire Rigg
|Toyota Celica GT
|Ben Pfeiffer
|Andrew Pfeiffer
|Toyota Celica
|Daniel Vajdic
|Peter Wishnia
|Ford Mustang GT
|Colin Zytveld
|Wade Zytveld
|Mercedes Benz A45 AMG
|Nic Wike
|Joe Bloggs
|Audi S5
|Josh Kent
|Sam David
|Subaru STI Type R
|Jake Zuppa
|Giuseppe Zuppa
|Subaru WRX STI
|Daniel Beck
|Andrew Hoet
|Mazda RX7 FD
|Gilles Hunter
|Guillian Hunter
|Subaru Impreza WRX
|William Scott
|Rose Dearinger
|Subaru BRZ
|Michael Wilczynski
|Matt Wilkins
|Mitsubishi Evo 8
|Mark Hoffmann
|Adam Shaw
|Ferrari F355 Challenge
|Leith Thornton
|Kalan Thornton
|Mazda 6
|Peter Barry
|Sean Edwards
|Mercedes Benz 280SL
|Matt Knighton
|Locky Knighton
|Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
|Craig Chappell
|Paul Duggan
|Ford Focus RS
|John Stacey
|Steven Schulz
|BMW Mini
|Darren Newell
|Alicia Newell
|BMW M3
|Michael Hatswell
|Taj Hatswell
|Ford ED Falcon XR8 Sprint
|Aaron LeCornu
|Renee LeCornu
|Mitsubishi Evo 8
|David Thompson
|Nathan Granger
|Mercedes Benz C63
|Russell Muldoon
|Dale Martens
|Porsche Cayman GT4
|Andrew Bailey
|David Rowe
|BMW 430i Grand Coup
|Willa Wauchope
|TBA
|Toyota GR Yaris
|Alexander Thomas
|Charlotte Bolton
|Alfa Romeo Guilietta
|Antony Mastantuono
|Jason Beesley
|Subaru Impreza WRX
|Daniel Timms
|Stephen Timms
|Porsche 911
|MAIN TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Greg Murphy
|Gary Reid
|Holden VH Commodore
|Mathew Caon
|Krystal Caon
|Nissan 180SX
|Stephen Davis
|Kay Davis
|Abarth 595 Competizione
|Jay Donald
|Alex Zahra
|Renault Megane RS300 Trophy
|Paul McCarthy
|Henry McCarthy
|Subaru BRZ STI
|Bill Davidson
|Adriano Cisternino
|Subaru BRZ
|Mark Hamilton
|Sandy Hamilton
|Nissan 200SX
|Christopher Steinwedel
|Wayne Steinwedel
|Porsche 930 Turbo
|Vin Piscino
|Justin Piscino
|Jaguar E Type
|Adam Finlayson
|Thomas Sage
|Mercedes AMG V8
|Gavin Baust
|Craig Baust
|Holden Monaro
|Tim Piper
|Ann Piper
|Mazda MX5
|Alexander Langer
|Angharad Harries
|VW MK7.5 Golf R
|Dan Waterman
|Steven Wall
|Audi RS3
|Simon Martin
|Gilia Martin
|Alfa Romeo Tourer
|Chris Day
|Kym Hansen
|Peugeot RCZ R
|Jay Frost
|Cruz Frost
|Subaru WRX
|Ben Trusz
|Stephen Collins
|Porsche 911
|Steve Coombe
|Graeme Nicholson
|Peugeot 208 GTi ED
|Warren Foreman
|Chris Philp
|Morgan Aero 8
|Paul Amato
|Martin Reynolds
|Holden VH Commodore
|Kyle Coker
|Robert Cain
|Mazda MX5
|Craig Michelmore
|Scott Rowe
|Ford Falcon
|Adam Brown
|David Brown
|Nissan Silvia
|Richard Marshall
|David Barrett
|Toyota Supra
|Declan Walsh
|Jezyka McMillan
|Nissan GTR
|Mitchell Wiley
|Matthew Swann
|Morris Mini
|Glenn Threapleton
|Lachlan Threapleton
|Mazda RX7
|Thomas Butler
|William Grounds
|Mazda MX5
|Lee Davey
|Belinda D’Ambrosio
|Mitsubishi Lancer Evo
|Matthew Jones
|Peter Jones
|Alfa Romeo 1750 GTV
|Ben O’Grady
|Greg Barnett
|Ford Focus RS
|Damien Henry
|Jarad Henry
|Hyundai i30N
|Mike Wundenberg
|Austin Wundenberg
|Dodge Challenger Hellcat Redeye
|Andrew Frizell
|Levi Frizell
|Subaru WRX
|Sean Evans
|Mandy Evans
|Toyota GR Yaris
|Stuart Davies
|Pauline Davies
|Honda Civic Type R
|Martin Wiesner
|Henry Wiesner
|Renault Clio
|Emanuel Palyaris
|John Palyaris
|BMW M3 Competition
|Simon Leonow
|Oscar Leonow
|BMW M3
|Daniel Roscio
|Guiseppe Albuino
|Ford Mustang Bullitt
|Andrew McKenzie
|Brandon Edwards
|VW Golf GTi
|Colin Liddle
|Thomas Partington
|Mazda MX5
|Christopher Hodge
|Lesley Kemp
|Ford Cobra
|Peter Olijnyk
|Andrew Powell
|Porsche GT3
|Michael Veale
|Angus Veale
|Toyota GR Yaris
|Stefan Rossner
|Larissa Rossner
|BMW M140i
|William Fryer
|Adrian Laub
|Mercedes Benz E43 AMG
|Darren Di Iulio
|Mark Wadsworth
|Lotus Elise
|Andrew Forte
|David Forte
|Porsche 944 Turbo
|Salvatore Piantadosi
|Elaina Picken
|Alfa Romeo 4C
|Tianhe Ying
|Xin Rong
|Mazda MX5
|Hayden McMahon
|Daniel McMahon
|Subaru WRX
|Elio Mariniello
|Tullio Mariniello
|Lexus RC F
|PRIMA TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Scott Pye
|Shannen Kiely
|McLaren Artura
|Duncan Laing
|Michael Smiljanic
|Puma Clubman Tourer
|Steve Goss
|Vivienne Goss
|Puma Clubman
|David Allinson
|Zoe Allinson
|BMW E86 M Coupe
|Drew Milne
|Garren Harrell
|Birkin S3
|Benjamin Bertei
|David Wickwar
|BMW E46
|Gary Vial
|TBA
|Puma Clubman
|Michael Harding
|Tom Jiranek
|Ford Mustang
|Stuart Midgley
|Aaron Britcher
|Westfield 7
|Kurt Walter
|Darrin Tulk
|Puma Clubman
|Simon Gigney
|Andrew Gigney
|Clubman Swift
|Wayne Butler
|Gabby Butler
|Ford Mk1 Escort
|Ben Maiolo
|Maria Pitargue
|Hyundai i20N
|James Raedel
|Dirk Van Dissel
|Mercedes Benz AMG GLA45
|Angus McDonald
|Julie McDonald
|Ford FPV GT
|Evan Parker
|Andrea Parker
|Exocet Sport
|Alastair Farmer
|Chantel Farmer
|Puma Clubman
|Neil McNish
|Felicity McNish
|Alfa Romeo Spider 3.0 24V
|Andrew Wilsdon
|Oscar Wilsdon
|Puma Clubman
|Rod Hammond
|Mark Harris
|Puma Clubman
|Peter White
|Ryan White
|Puma Clubman
|Simon Halford
|Nicki Halford
|Mazda MX-5
|Robin George
|Justin George
|Westfield Clubman SEI
|Michael Varricchio
|Andrew Parisi
|Toyota 86
|Michael Sierp
|Steven Tamblyn
|BMW 335i E93
|Nicole Williams
|Sarah Tropeano
|Aston Martin Rapide
|John Eason
|David Eason
|Fraser Clubman
|Andrew Zimmermann
|Will McBride
|Ford Focus ST
|Chris Marshall
|Matthew McArthur
|Triumph Stag
|Reginald Sykes
|Alexis Sykes
|Holden VR Commodore Ute
|Nick Torquati
|Antony Torquati
|Holden GTR Torana
|Brett Madigan
|Jake Madigan
|Mitsubishi Evo IX
|Peter Karytinos
|Liam Stewart
|Porsche GT3
|Kirk Owers
|TBA
|Ford Focus RS
|Jun Lin
|Yuanyuan Zhang
|Mazda MX-5
|Rayan Afshari
|Josh Mundy
|Subaru BRZ TS
|Kallan Bowshire
|Aidan Fry
|Renault Megane RS
|Leon Buitenhuis
|Sally Bennett
|Mitsubishi Evo VII
|Grant Marshall
|Kate Marshall
|Porsche 930
|Philip Thomas
|Natalie Thomas
|Porsche Cayman S
|Nick Muldoon
|Guy Pearson
|Telsa Model 3 Performance
|Andrew Collier
|Brenton Lunn
|Lotus Emira i4
|Clayton Doyle
|Mark Goodliffe
|Nissan Skyline
|Sebastian Tennant
|Adam Hack
|Volkswagen Golf R
|Paul Stephens
|Chris Peake
|Ford Fairmont
|Gavin Kilpatrick
|Sally Forrest
|BMW 318ti
|Kristian Fleming
|Andrea Fleming
|BMW M2
|Scott Bormann
|Ingrid Bormann
|Ferrari F8 Spider
|James Wiltshire
|Geoff Wiltshire
|Porsche Boxster
|Thomas Huxtable
|Benjamin Hersey
|Holden VF Commodore SSV Redline
|Ashby Martin
|Craig Cheesman
|Mercedes Benz C63
|Luke Hesketh
|TBA
|Mercedes Benz AMG A45S
|Mark Pavli
|Barry Ayling
|Porsche 911 Carrera T
|Dirk Janek
|Wolf Janek
|Porsche 911
|Lachy Hogarth
|Sam Morris
|Mercedes-Benz GLC63S
|Geof Tartoosie
|Shane Soutter
|Nissan Skyline GTR
|Kai Yin Hau
|Ming Hau
|BMW M2
|Patrick Stevens
|Storm Harding
|Nissan 370Z
|ZAGAME TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Scott Pye
|Shannen Kiely
|McLaren Artura
|John Nicholls
|Rob Webb
|McLaren 765LT
|Brad Johnson
|David Karaduman
|TBA
|David Burton
|Jonathon Hesketh
|Porsche 911 Carrera Targa
|Theodore Athanasiadis
|Anastasia Athanasiadis
|Lotus Emira
|Nick Flock
|Sebastian Flock
|BMW M2
|Andrew Hardy
|Henry Hardy
|Ferrari 400GT
|Sandra George
|Kim Grant -Taylor
|Porsche 911 Carrera GTS
|Luke McKie
|Stephen Moore
|McLaren 720S
|Hayden George
|Brad Power
|Ferrari 488 Pista
|Phillip Levi
|John Stockton
|McLaren 750S Spider
|Craig Briggs
|Matthew Henbest
|Porsche GT3
|Julian Newton
|Nathan Robertson
|Porsche GT3 RS
|Joel Fernandez
|Joey Fernandez
|Subaru WRX STi
|Ian McDonnell
|Kerry McDonnell
|Maserati MC20
|James Kennett
|Joseph Cardone
|Porsche 964
|Jordan Ormsby
|Mihali Ormsby
|Porsche GT3 Club Sport
|Michael Carrocci
|Tom Hartley
|BMW M2
|Robert Drielsma
|Madeleine Love
|Porsche GT2RS
|Dimitrios Dimi
|Jordan Perazzoli
|McLaren
|Gavin Rich
|Peter D’Orsi
|McLaren Artura
|Deirdre Butler
|Glenn Drayton
|McLaren 750S
|Robin Chok
|David Brown
|McLaren Artura
|Lionel Skinner
|Phil Hodgkinson
|Porsche 911 GTS
|John Fricke
|Shan Bau
|McLaren 720S
|Stephen Floreani
|Zach Floreani
|Ferrari 365GTB/4
|Chris Gebhardt
|Roger Follett
|Ferrari Italia
|Alex Hanin
|Sabrina Hanin
|Ferrari Purosangue
|Alexander Michaelidis
|Spiros Michaelidis
|Hyundai i20N
|Kim Chiew
|Luke Menzell
|McLaren 650S
|Matthew Sims
|Dennis Sims
|Lamborghini Superlegerra
|John-Paul Drake
|Aaron Genesin
|McLaren 675LT
|Cooper McDonald
|Matthew McDonald
|Mercedes AMG GT
|Andrew Jordan
|Marcus Pickard
|Ferrari F12 Berlinetta
|Allan Jansen
|Mark Smith
|Porsche 911 Turbo S
|Frank Mitolo
|Richard Haynes
|Ferrari 12 Cilindri
|Fred Pascale
|Marina Pascale
|Aston Martin DB9GT Bond Edition
|Victor Zagame
|Sophie Zagame
|Ferrari 812 GTS
|John Desyllas
|Eustathios Konidaris
|BMW M3
|Stewart Kay
|Lachlan Kay
|Porsche 911
|Peter Roberts
|Karyn Roberts
|Chevrolet Corvette C8
|Spiro Harlaftis
|TBA
|BMW M3
|Adam Riley
|Michelle Riley
|McLaren Artura
|Peter Crombie-Brown
|Nathan Casey
|Lamborghini Urus SE
|Paul Morris
|Samantha Hodson
|Audi A4
|* More to be confirmed
|AMG MERCEDES TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Matthew Tripodi
|Paul Tripodi
|Mercedes Benz AMG C63 S
|Alex Shearn
|Jennie Shearn
|Mercedes Benz AMG GT63 Coupe
|Gareth Scanlen
|Damian McGinn
|Mercedes Benz A45S
|Darren Button
|Josh Button
|Mercedes Benz AMG C63S Coupe
|John Amos
|Cintra Amos
|Mercedes Benz AMG GT63
|Daniel Scott
|Danielle Scott
|Mercedes Benz C63S Estate
|Todd Hughes
|Chris Morrison
|Mercedes Benz AMG GT63
|Emmanuele Del Re
|Rebecca Amos
|Mercedes Benz CLE53 Coupe
|Hugh Richter
|Matthew Mudge
|Mercedes-Benz C63 AMG Edition 507
|Oscar Kacic
|Jason Kacic
|Mercedes-Benz CLA45 AMG
|Melissa Rusby
|Cary Coleman
|Mercedes-Benz AMG A35
|Chad Rachwal
|Melanie Rachwal
|Mercedes-Benz AMG C63S E Performance
|Jimmy Feleppa
|Stephen Chant
|Mercedes-Benz AMG 63S
|Mark Greig
|Rick Francis
|Mercedes-Benz AMG GT
|Matt Sandercock
|Max Orlando
|Mercedes-Benz SL63
|Justin Ragenovich
|Hugh Ragenovich
|Mercedes-Benz C63
|* More to be confirmed
|BMW MINI TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Tony Sivaa
|Kelly Teligiannidis
|BMW M2 Competition
|Anthony Pirone
|Wayde Smith Harding
|BMW M3 Competition
|Nick Peacock
|John Young
|BMW E92 M3
|Daniel White
|Kerry Buttery
|Mini Cooper S
|Jarrad Morgan
|Daniel Young
|BMW M4 CS
|Ricardo D’Andrea
|Orlando Mammone
|BMW M3 Competition
|Benjamin Ganguly
|Samuel Goodchild
|BMW M2 Competition
|Mal Jonas
|Annie Lowe
|Mini Cooper S R58
|Rodney Equid
|Maddison Equid
|BMW M6
|Matthew Spiteri
|Luke Chemny
|BMW M3 Competition
|Adam Jenkinson
|Jason Webb
|BMW M3
|Nathan Davies
|Peter Duldig
|BMW G81 M3
|Jonathan Morris
|Brett Baker
|Mini BMC Braodspeed GTS
|Raymond Khabbaz
|Simon Bennet
|BMW Mini GP
|Paul Russo
|TBA
|BMW M140i
|Chris Greening
|Dan McHolm
|BMW 3.0 CS Coupe
|Martin Bjorke
|Cathal McLogan
|BMW M3
|Phil Pirone
|Andrew Owen
|BMW M3 Competition
|Michael Liapis
|Jimmy Liapis
|BMW M3
|Antoine Haddad
|Andre Tassone
|BMW M5
|David Hunt
|Damien Hunt
|BMW M5 Competition
|Mark Shelton
|TBA
|BMW M3 Touring G81
|Peter Gorayski
|Stephen Argue
|BMW M2
|Nikesh Gohil
|Marlon De Abreu
|Mini John Cooper Works Convertible
|* More to be confirmed
|SOLITAIRE TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Michael Chapman
|Geoffrey Short
|Audi RS3
|James Sarah
|Nick Hart
|Aston Martin DBS
|James Edwards
|Bruce Paix
|Jaguar F Type
|Andrew Noyce
|Andrew Ditty
|Audi RS3
|Vincent Baldacchino
|Dale Baldacchino
|Cupra Formentor
|Phillip Morris Dohnt
|Nerrissa Dohnt
|Jaguar F Type
|Mark Bataev
|Drew Slape
|Audi RS3
|Benjamin Allen
|Brenton Lane
|Aston Martin Vantage
|Lee Domaille
|Darwin Storme
|Audi RS3
|Peter Papageorgakis
|Michael Coppola
|Aston Martin Vantage S
|Brad Gallard
|Ross Wilson
|Aston Martin Vantage
|Daniel Nakov
|Soula Nakov
|Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
|Damian Furnell
|Craig Furnell
|Aston Martin Vantage
|Robin Turner
|Ian Jolley
|Jaguar F Type
|Bjorn Wharff
|Mathew Greck
|Aston Martin DBX707
|Markus Nikitins
|Mitchell Nikitins
|Aston Martin Vantage
|Mike Hartas
|David Hartas
|Jaguar F Type
|Kate Bates
|Natalie Gasparini
|TBA
|Zac Zacharia
|Paul Citti
|Audi RS3
|Trev Duggan
|Kathy Duggan
|TBA
|Craig Arthur
|Matthew McLeod
|Jaguar F Type
|Brett Kuhner
|TBA
|TBA
|Luke O’Neill
|James Hardstaff
|TBA
|David Smoker
|Grant Perryman
|Aston Martin V8 Vantage
|Matthew Linnett
|James Hardstaff
|TBA
|Richard Zanchetta
|Dean Ambrosini
|Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
|Matthew Winen
|Roberto De’Angelis
|Jaguar F Pace SVR
|Mark Cawdron-White
|Riley Bishop
|Alfa Romeo 4C
|David Tye
|Carole Tye
|Aston Martin Vantage
|Simon Lambert
|Paul Neighbour
|Aston Martin V12 Vantage
|Antonio Presepio
|Jett Presepio
|Alfa Romeo Giulia
|Evan Jones
|Sam Gurner
|Jaguar F Pace SVR
|PORSCHE CENTRE TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Dan Furr
|Chris Wallbank
|Porsche 911
|Angus Sobels
|Kirsty Carter
|Porsche GT3 RS
|Andrej Kammer
|Justin Nottage
|Porsche 718 Spyder
|Kevin Lai
|Julian Foong
|Porsche 911 Sport Classic
|Josh Bowden
|Peter Bowden
|Porsche 911 GT3
|Kenneth Lau
|Brad Maslen
|Porsche 718 Spyder RS
|Greg Keene
|Mark Haig
|Porsche Cayman GT4RS
|Andrew McKee
|Richard Smith
|Porsche 718 Cayman GT4RS
|Scott Marshall
|Chris Prosser
|Porsche GT4RS
|Tony Siciliano
|Remo Siciliano
|Porsche 911
|Tuan Duong
|Quoc Duong
|Porsche 911
|Mark Jones
|Emily Jones
|Porsche 911 Targa 4S
|Sheldon Chong
|Jeremy Lim
|Porsche Taycan GTS
|Kien Ha
|Shang Ju Yang
|Porsche GT4RS
|James Cowan
|Lee Dedman
|Porsche 718 GT4
|Taso (Anastasis) Kourou
|George Kourou
|Porsche 911 Carrera S
|Chris Windsor
|Rafal Staporski
|Porsche Macan Turbo
|Emmanuel Bresson
|Lachlan Bresson
|Porsche Carrera S
|Stephen Thorpe
|Sarah Thorpe
|Porsche Cayman GTS
|PORSCHE CLUB TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Kellie Wythe
|Andrew Wythe
|Porsche 718 Cayman GTS 4.0
|Geoff Olle
|Peter Brunthaller
|Porsche Cayman GT4RS
|Steve Pearson
|Etsuko Sugino-Pearson
|Porsche Boxster
|Dale Ashby
|James Ashby
|Porsche 911 GT3 Touring
|Vic Moore
|Gerry Bourke
|Porsche 996 Turbo
|Darren Park
|Andrew Coxall
|Porsche Cayman
|Jane Brookshaw
|Shirley Brown
|Porsche GTS
|Tim Piper
|Will Selway
|Porsche Boxster S
|Peter Wirthensohn
|Guy Henderson
|Porsche 991.2 GT3
|Lachlan Deane
|Rose Deane
|Porsche 944
|Tony Keynes
|Rob Keynes
|Porsche 718 Spyder RS
|Stuart Walsham
|Sarah Walsham
|Porsche Boxster
|Julian Dickeson
|Jill Elkins
|Porsche 718 Cayman GTS 4.0
|Stephen Langford
|Peter Collins
|Porsche Boxster
|Frank Vounasis
|Keaon Sutherland
|Porsche 911 997 Turbo
|David Edkins
|Annabelle Edkins
|Porsche Cayman GTS
|Robert Edwards
|Philip Edwards
|Porsche Carrera
|Joylene Edwards
|Ryan Edwards
|Porsche GT3
|Trent Hailes
|Asa Hailes
|Porsche GT4RS
|Kevin Andersen
|Lachlan Andersen
|Porsche Cayman
|Howard Mostyn
|Elliot Wells
|Porsche 944
|Grant Lowen
|Donald Halley
|Porsche 911 Carrera S
|Peter Axford
|Jeremy Morton
|Porsche Boxster S
|Shuyuan Neo
|Eng Shu Lim
|Porsche Cayman
|Douglas McPherson
|Heather Broadbent
|Porsche Cayman
|Anthony Sullivan
|Alister Carmichael
|Porsche GT4
|Roger Paterson
|Michael Paterson
|Porsche Cayman S
|Nick Loxton
|Michael Orchard
|Porsche GT4
|Thomas Klaveniek
|Jerry Wilson
|Porsche 356 SC
|Alastair Coles
|Huon Fechner
|Porsche GT4
|Ross Almond
|TBA
|Porsche GT3 RS
|Benjamin Crawley
|Luke Bosman
|Porsche Turbo
|Brad Trenwith
|Dale Stevens
|Porsche Cayman
|HONDA TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Martin Guppy
|Lachlan Guppy
|Honda Civic Type R
|Craig Headon
|Martin Bolt
|Honda S2000
|Scott Baxendale
|Dean Baxendale
|Honda NSX
|Kevin Peter
|Bruce Chan
|Honda Civic Type R
|Josh Zwar
|Brian Zwar
|Honda Civic Type R
|Geoff Bills
|Thomas Stadtkus
|Honda NSX
|Michael Scarpantoni
|James Scarpantoni
|Honda S2000
|Jacob Baker
|Oscar Forbes
|Honda Civic
|HYUNDAI TOUR
|Driver
|Navigator
|Car
|Lachlan Caple
|Mark Caple
|Hyundai i20N
|Matthew Totani
|Lisa Totani
|Hyundai i20N
|Oscar Macpherson
|Madelyn Stefanovic
|Hyundai i20N
|Nathan Wilson
|Jessica Duddy
|Hyundai i30N
|Hayden Speers
|Lauren Speers
|Hyundai i30N
|Tom Bernard
|Rachel Bernard
|Hyundai i20N
|* More to be confirmed
|FERRARI CLUB
|Driver
|Navigator
|Car
|Greg Stevens
|James Stevens
|Ferrari GTC4 Lusso
|Mark Clayton
|Karina Dens
|Ferrari 308 GTS QV
|Brenton Ramsay
|Malcolm Ramsay
|Ferrari 458 Italia
|Alister Haigh
|Charles Haigh
|Ferrari F8 Spider
|Merv Davies
|Dylan Davies
|Ferrari 488
|Julian Mazzone
|Harry Williams
|Ferrari F12
|Dave Medlyn
|Lisa Medlyn
|Ferrari 308 GTSi
|Daniel Latte
|Adrian Latte
|Ferrari F430
|Nick Markou
|David Fryer
|Ferrari 296
|David Collier
|Tanti Lovell
|Ferrari 456 GTA
|* More to be confirmed
|TOUR LEADERS / FOLLOWERS
|Driver
|Navigator
|Car
|Tim Possingham
|TBA
|Porsche 911
|Alastair Dow
|David Christian
|Puma Clubman
|Troy Fiegert
|Ari Fiegert
|Chevrolet Corvette
|John Beasley
|Scott Limbert
|Jaguar F Type
|Gordon Christie
|Igor Gorpynyak
|Volvo S60
|Karl Von Sanden
|Alexander Visintin
|BMW M2 Competition
|Peter Mayer
|Patricia Melzer
|Porsche Cayman GTS 4.0
|Steven Engel
|Christopher Engel
|Nissan Skyline
|Michael Linke
|Dominic Crosby
|Hyundai i30N
|Steven Zimmermann
|Jeremy Zimmermann
|Toyota Yaris GR
|Tim Knappstein
|John Caldicott
|BMW M3
|Mark Sandford
|Ben Nightingale
|Porsche 911
|Nathan Green
|Josh Farry
|Nissan Skyline GTR
|Ross Smith
|Kristian Downing
|TBA
|Darren Lee
|Michael Lee
|Suzuki Swift Sport
|* More to be confirmed
