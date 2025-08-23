The Middle of Everywhere Gippsland Rally schedule
|Saturday, August 23
|Stage
|Distance
|Start Time
|SS1
|Glenmaggie 1
|2.46
|12:30
|SS2
|Thomson 1
|14.34
|12:58
|SS3
|Deep Creek 1
|16.67
|13:18
|SS4
|Macalister 1
|15.73
|14:06
|SS5
|Chesterfield 1
|13.63
|14:27
|SS6
|Glenmaggie 2
|2.46
|15:05
|Regroup
|SS7*
|Thomson 2
|14.34
|17:48
|SS8
|Deep Creek 2
|16.67
|18:08
|SS9
|Macalister 2
|15.73
|18:56
|SS10
|Chesterfield 2
|13.63
|19:17
|125.66
|Sunday, August 24
|Stage
|Distance
|Start Time
|SS11
|Glenmaggie 3
|2.46
|10:10
|SS12*
|Thomson 3
|14.34
|10:38
|SS13
|Deep Creek 3
|16.67
|10:58
|SS14
|Springs 1
|12.00
|11:21
|Regroup
|SS15
|Glenmaggie 4
|2.46
|13:01
|SS16*
|Thomson 4
|14.34
|13:29
|SS17
|Deep Creek 4
|16.67
|13:49
|SS18
|Springs 2 (Power Stage)
|12.00
|14:43
|90.94
* – Stages broadcast live
Discussion about this post