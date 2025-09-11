Your free R&J Batteries Event Guide includes on-track schedules, TV times, track and tyre information, and race formats for the AirTouch 500 at The Bend. Download here.
2025 AirTouch 500 at The Bend track schedule (all times ACST)
|Friday, September 12
|Start
|Finish
|Category
|Duration (h:mm)
|Session
|9:00
|9:20
|Aussie Racing Cars
|0:20
|Practice
|9:30
|9:50
|Touring Car Masters
|0:20
|Practice
|10:00
|10:20
|Trans Am
|0:20
|Practice 1
|10:30
|10:55
|Porsche Carrera Cup
|0:25
|Practice 1
|11:10
|11:40
|Supercars
|0:30
|Practice 1 (all Drivers)
|11:55
|12:15
|Aussie Racing Cars
|0:20
|Qualifying
|12:25
|12:45
|Trans Am
|0:20
|Practice 2
|12:55
|13:15
|Touring Car Masters
|0:20
|Qualifying
|13:30
|14:00
|Supercars
|0:30
|Practice 2 (Additional Drivers)
|14:15
|14:35
|Aussie Racing Cars
|1 lap after 14:33
|Race 1
|14:45
|15:05
|Trans Am
|0:20
|Qualifying
|15:15
|15:40
|Porsche Carrera Cup
|0:25
|Practice 2
|15:55
|16:25
|Supercars
|0:30
|Practice 3 (all Drivers)
|Saturday, September 13
|Start
|Finish
|Category
|Duration (h:mm)
|Session
|7:15
|7:45
|FIA TCR World Tour
|0:30
|Free Practice 1
|8:30
|8:50
|Trans Am
|1 lap after 8:48
|Race 1
|9:00
|9:20
|FIA TCR World Tour
|0:20
|Qualifying Part 1
|9:25
|9:35
|FIA TCR World Tour
|0:10
|Qualifying Part 2
|9:50
|10:30
|Supercars
|0:40
|Practice 4 (additional Drivers)
|10:45
|11:15
|Porsche Carrera Cup
|0:30
|Qualifying
|11:25
|11:45
|Touring Car Masters
|1 lap after 11:43
|Trophy Race
|12:00
|12:40
|Supercars
|0:40
|Practice 5 (All Drivers)
|12:55
|13:15
|Trans Am
|1 lap after 13:13
|Race 2
|13:25
|13:45
|Aussie Racing Cars
|1 lap after 13:43
|Race 2
|14:10
|14:45
|FIA TCR World Tour
|1 lap after 14:43
|Race 1
|15:05
|15:25
|Supercars
|0:20
|Qualifying
|15:40
|16:05
|Porsche Carrera Cup
|1 lap after 16:03
|Race 1
|16:15
|16:35
|Touring Car Masters
|1 lap after 16:33
|Race 1
|16:50
|17:30
|Supercars
|0:40
|Top Ten Shootout
|Sunday, September 14
|Start
|Finish
|Category
|Duration (h:mm)
|Session
|7:35
|7:55
|Touring Car Masters
|1 lap after 7:53
|Race 2
|8:05
|8:25
|Aussie Racing Cars
|1 lap after 8:23
|Race 3
|8:35
|9:20
|Porsche Carrera Cup
|1 lap after 9:18
|Race 2
|9:30
|9:50
|Supercars
|0:20
|Warm-up
|10:00
|10:20
|Touring Car Masters
|1 lap after 10:18
|Race 3
|10:30
|10:50
|Aussie Racing Cars
|1 lap after 10:48
|Race 4
|11:00
|11:20
|Trans Am
|1 lap after 11:18
|Race 3
|11:50
|12:25
|FIA TCR World Tour
|1 lap after 12:25
|Race 2
|12:35
|13:00
|Porsche Carrera Cup
|1 lap after 12:58
|Race 3
|13:45
|Supercars
|102 laps or 1 lap after 17:18
|Race 26 – 500km
