|POS.
|NO.
|DRIVER
|TEAM
|LAPS
|TIME / RETIRED
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|51
|1:33:26.408
|2
|63
|George Russell
|Mercedes
|51
|+14.609s
|3
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|51
|+19.199s
|4
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|51
|+21.760s
|5
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|51
|+33.290s
|6
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|51
|+33.808s
|7
|4
|Lando Norris
|McLaren
|51
|+34.227s
|8
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|51
|+36.310s
|9
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|51
|+36.774s
|10
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|+38.982s
|11
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|51
|+67.606s
|12
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|51
|+68.262s
|13
|23
|Alexander Albon
|Williams
|51
|+72.870s
|14
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|51
|+77.580s
|15
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|51
|+78.707s
|16
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|51
|+80.237s
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|51
|+96.392s
|18
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|50
|+1 lap
|19
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|50
|+1 lap
|NC
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0
|DNF
