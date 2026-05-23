Results: Formula 1 Canadian Grand Prix, Free Practice 1
|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Time / Gap
|Laps
|1
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:13.402
|8
|2
|63
|George Russell
|Mercedes
|+0.142s
|26
|3
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.774s
|8
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.953s
|10
|5
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|+0.964s
|7
|6
|1
|Lando Norris
|McLaren
|+1.397s
|7
|7
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|+1.561s
|26
|8
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|+2.050s
|26
|9
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+2.296s
|6
|10
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+2.461s
|19
|11
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+2.812s
|7
|12
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|+2.851s
|5
|13
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|+3.095s
|25
|14
|23
|Alexander Albon
|Williams
|+3.240s
|14
|15
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|+3.258s
|6
|16
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|+3.407s
|7
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|+3.576s
|7
|18
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|+4.029s
|4
|19
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|+4.368s
|6
|20
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|+4.466s
|4
|21
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|+4.524s
|4
|22
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|No Time
|0
