Lewis Hamilton was third for Ferrari, 0.774s off the pace, with Charles Leclerc fourth and Max Verstappen completing the top five just under a second off the benchmark.

Lando Norris and Oscar Piastri were sixth and seventh for McLaren, both over a second off the pace, while Arvid Lindblad impressed in eighth for Racing Bulls.

The running was heavily interrupted by three red flags, first for Liam Lawson stopping on track, then a high-speed crash for Alex Albon after contact with a trackside marmot, and finally Esteban Ocon hitting the wall in the closing minutes.

Sprint qualifying for the Canadian Grand Prix begins at 4:30pm local time (6:30am AEST).