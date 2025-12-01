|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|57
|1:24:38.241
|25
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|57
|+7.995s
|18
|3
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|57
|+22.665s
|15
|4
|4
|Lando Norris
|McLaren
|57
|+23.315s
|12
|5
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|57
|+28.317s
|10
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|57
|+48.599s
|8
|7
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|57
|+54.045s
|6
|8
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|57
|+56.785s
|4
|9
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|57
|+60.073s
|2
|10
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|57
|+61.770s
|1
|11
|23
|Alexander Albon
|Williams
|57
|+66.931s
|0
|12
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|57
|+77.730s
|0
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|57
|+84.812s
|0
|14
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|56
|+1 lap
|0
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|56
|+1 lap
|0
|16
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|56
|+1 lap
|0
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|55
|DNF
|0
|18
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|55
|DNF
|0
|NC
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|41
|DNF
|0
|NC
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|6
|DNF
|0
