|POS.
|NO.
|DRIVER
|TEAM
|LAPS
|TIME / RETIRED
|1
|63
|George Russell
|Mercedes
|62
|40:22.4
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|62
|+5.430s
|3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|62
|+6.066s
|4
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|62
|+8.146s
|5
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|62
|+33.681s
|6
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|62
|+45.996s
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|62
|+80.251s
|8
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|62
|+80.667s
|9
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|62
|+93.527s
|10
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|61
|+1 lap
|11
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|61
|+1 lap
|12
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|61
|+1 lap
|13
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|61
|+1 lap
|14
|23
|Alexander Albon
|Williams
|61
|+1 lap
|15
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|61
|+1 lap
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|61
|+1 lap
|17
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|61
|+1 lap
|18
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|61
|+1 lap
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|61
|+1 lap
|20
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|61
|+1 lap
Discussion about this post