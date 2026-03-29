Results: Formula 1 Japanese Grand Prix, Race
|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|1
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|53
|1:28:03.403
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|53
|+13.722s
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|53
|+15.270s
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|53
|+15.754s
|5
|1
|Lando Norris
|McLaren
|53
|+23.479s
|6
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|53
|+25.037s
|7
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|53
|+32.340s
|8
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|53
|+32.677s
|9
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|53
|+50.180s
|10
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|53
|+51.216s
|11
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|53
|+52.280s
|12
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|53
|+56.154s
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|53
|+59.078s
|14
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|53
|+59.848s
|15
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|53
|+65.008s
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|53
|+65.773s
|17
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|53
|+92.453s
|18
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|52
|+1 lap
|19
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|52
|+1 lap
|20
|23
|Alexander Albon
|Williams
|51
|+2 laps
|NC
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|30
|DNF
|NC
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|20
|DNF
