|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|1
|Max Verstappen
|McLaren
|58
|26:07.5
|25
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|58
|+12.594s
|18
|3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|58
|+16.572s
|15
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|58
|+23.279s
|12
|5
|63
|George Russell
|Mercedes
|58
|+48.563s
|10
|6
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|58
|+67.562s
|8
|7
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|58
|+69.876s
|6
|8
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|58
|+72.670s
|4
|9
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|58
|+79.014s
|2
|10
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|58
|+79.523s
|1
|11
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|58
|+81.043s
|0
|12
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|58
|+81.166s
|0
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|58
|+82.158s
|0
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|58
|+83.794s
|0
|15
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|58
|+84.399s
|0
|16
|23
|Alexander Albon
|Williams
|58
|+90.327s
|0
|17
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|57
|+1 lap
|0
|18
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|57
|+1 lap
|0
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|57
|+1 lap
|0
|20
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|57
|+1 lap
|0
