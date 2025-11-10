|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|71
|1:32:01.596
|25
|2
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|71
|+10.388s
|18
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|71
|+10.750s
|15
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|71
|+15.267s
|12
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|71
|+15.749s
|10
|6
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|71
|+29.630s
|8
|7
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|71
|+52.642s
|6
|8
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|71
|+52.873s
|4
|9
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|71
|+53.324s
|2
|10
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|71
|+53.914s
|1
|11
|23
|Alexander Albon
|Williams
|71
|+54.184s
|0
|12
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|71
|+54.696s
|0
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|71
|+55.420s
|0
|14
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|71
|+55.766s
|0
|15
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|71
|+57.777s
|0
|16
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|71
|+58.247s
|0
|17
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|71
|+69.176s
|0
|NC
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|37
|DNF
|0
|NC
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|DNF
|0
|NC
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0
|DNF
|0
