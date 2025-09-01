|POS.
|NO.
|DRIVER
|TEAM
|LAPS
|TIME / RETIRED
|1
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|72
|1:38:29.849
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|72
|+1.271s
|3
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|72
|+3.233s
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|72
|+5.654s
|5
|23
|Alexander Albon
|Williams
|72
|+6.327s
|6
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|72
|+9.044s
|7
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|72
|+9.497s
|8
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|72
|+11.709s
|9
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|72
|+13.597s
|10
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|72
|+14.063s
|11
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|72
|+14.511s
|12
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|72
|+17.063s
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|72
|+17.376s
|14
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|72
|+19.725s
|15
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|72
|+21.565s
|16
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|+22.029s
|17
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|72
|+23.629s
|18
|4
|Lando Norris
|McLaren
|64
|DNF
|NC
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|52
|DNF
|NC
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|22
|DNF
Discussion about this post