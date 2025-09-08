|POS.
|NO.
|DRIVER
|TEAM
|LAPS
|TIME / RETIRED
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|53
|1:13:24.325
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|53
|+19.207s
|3
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|53
|+21.351s
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|53
|+25.624s
|5
|63
|George Russell
|Mercedes
|53
|+32.881s
|6
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|53
|+37.449s
|7
|23
|Alexander Albon
|Williams
|53
|+50.537s
|8
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|53
|+58.484s
|9
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|53
|+59.762s
|10
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|53
|+63.891s
|11
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|53
|+64.469s
|12
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|53
|+79.288s
|13
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|53
|+80.701s
|14
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|53
|+82.351s
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|52
|+1 lap
|16
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|52
|+1 lap
|17
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|52
|+1 lap
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|52
|+1 lap
|NC
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|24
|DNF
|NC
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0
|DNF
