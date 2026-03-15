Results: Formula 1 Chinese Grand Prix, Race
|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|56
|1:33:15.607
|25
|2
|63
|George Russell
|Mercedes
|56
|+5.515s
|18
|3
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|56
|+25.267s
|15
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|56
|+28.894s
|12
|5
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|56
|+57.268s
|10
|6
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|56
|+59.647s
|8
|7
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|56
|+80.588s
|6
|8
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|56
|+87.247s
|4
|9
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|55
|+1 lap
|2
|10
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|55
|+1 lap
|1
|11
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|55
|+1 lap
|0
|12
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|55
|+1 lap
|0
|13
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|55
|+1 lap
|0
|14
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|55
|+1 lap
|0
|15
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|55
|+1 lap
|0
|NC
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|45
|DNF
|0
|NC
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|32
|DNF
|0
|NC
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|9
|DNF
|0
|NC
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0
|DNS
|0
|NC
|1
|Lando Norris
|McLaren
|0
|DNS
|0
|NC
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|0
|DNS
|0
|NC
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0
|DNS
|0
Discussion about this post