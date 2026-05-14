As flagged late last year, Supercars will race across all three days at the June 19-21 event.
Fridays’ race will be contested over 100 kilometres, followed by 200-kilometre races on Saturday and Sunday.
Supercars will be supported by the Dunlop Super2 Series, Porsche Equity One Carrera Cup Australia, the Trans Am Cup Series, and local Territory Sedans.
The winner of the Darwin Triple Crown will be determined by whichever Supercars driver amasses the most points.
Hidden Valley supplementary regulations released today also include additional cooling requirements for teams, as revealed by Speedcafe earlier this week.
2026 Repco Supercars Championship betr Darwin Triple Crown schedule (ACST)
|Friday June 19
|Start
|Finish
|Category
|Duration
|Session
|8:40
|9:00
|Trans Am
|0:20
|Practice
|9:10
|9:30
|Territory Sedans
|0:20
|Practice
|9:40
|10:05
|Carrera Cup
|0:25
|Practice 1
|10:20
|11:05
|Supercars
|0:45
|Practice
|11:20
|11:40
|Territory Sedans
|0:20
|Qualifying
|11:50
|12:10
|Trans Am
|0:20
|Qualifying
|12:25
|13:05
|Super2 Series
|0:40
|Practice 1
|13:20
|13:32
|Supercars
|0:12
|Q1 Race 17
|13:40
|13:48
|Supercars
|0:08
|Q2 Race 17
|14:00
|1 lap after 14:18
|Territory Sedans
|0:20
|Race 1
|14:30
|1 lap after 14:58
|Trans Am
|0:30
|Race 1
|15:10
|15:35
|Carrera Cup
|0:25
|Practice 2
|15:50
|16:30
|Super2 Series
|0:40
|Practice 2
|17:00
|1 lap after 17:58
|Supercars
|35 laps
|Race 17
|18:10
|18:20
|Supercars
|0:10
|TV Track Time
|Saturday June 20
|Start
|Finish
|Category
|Duration
|Session
|8:15
|8:35
|Events
|0:20
|Safety & Course Car Tours
|8:45
|9:15
|Carrera Cup
|0:30
|Qualifying
|9:25
|1 lap after 9:43
|Territory Sedans
|0:20
|Race 2
|10:00
|10:20
|Super2 Series
|0:20
|Qualifying Race 1
|10:40
|10:52
|Supercars
|0:12
|Q1 Race 18
|11:00
|11:12
|Supercars
|0:12
|Q2 Race 18
|11:20
|11:30
|Events
|0:10
|Entertainment
|11:35
|12:00
|Supercars
|0:25
|Top Ten Shootout
|12:15
|1 lap after 12:43
|Trans Am
|0:30
|Race 2
|12:55
|1 lap after 13:38
|Carrera Cup
|0:45
|Race 1
|13:55
|1 lap after 14:33
|Super2 Series
|0:40
|Race 1
|15:20
|1 lap after 16:58
|Supercars
|70 laps
|Race 18
|Sunday June 21
|Start
|Finish
|Category
|Duration
|Session
|8:00
|8:30
|Events
|0:30
|Safety & Course Car Tours, Pit Lane Walk & Autograph Session
|8:45
|1 lap after 9:03
|Territory Sedans
|0:20
|Race 3
|9:20
|1 lap after 9:48
|Trans Am
|0:30
|Race 3
|10:00
|10:20
|Super2 Series
|0:20
|Qualifying Race 2
|10:40
|10:52
|Supercars
|0:12
|Q1 Race 19
|11:00
|11:12
|Supercars
|0:12
|Q2 Race 19
|11:20
|11:30
|Events
|0:10
|Entertainment
|11:35
|12:00
|Supercars
|0:25
|Top Ten Shootout
|12:15
|1 lap after 12:58
|Carrera Cup
|0:45
|Race 2
|13:15
|1 lap after 13:53
|Super2 Series
|0:40
|Race 2
|14:40
|1 lap after 16:18
|Supercars
|70 laps
|Race 19
Discussion about this post