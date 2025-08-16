The TA2 Tag Team Enduro at Ipswich’s Queensland Raceway features 10 current or former Supercars drivers.
Race 1 of the weekend for Driver 1 gets underway at 11am AEST on Saturday. Race 2 for Driver 2 is slated for 1:10pm. Race 3, the first 45-minute, two-driver enduro gets underway at 4pm.
On Sunday, Race 4 (Driver 1) kicks off at 11am before Race 5 (Driver 2) at 1:10pm. Race 6, the weekend’s finale, starts at 3:55pm and is another 45-minute affair.
Entry List: TA2 Tag Team Enduro, Queensland Raceway
|Num
|Driver 1
|Driver 2
|Car
|3
|Steve Wilson
|Nick Lange
|Chevrolet Camaro
|4
|Mark Crutcher
|Jordan Cox
|Ford Mustang
|5
|Danny Reidy
|Charlie Parker
|TBC
|7
|Robbie Farr
|Jason Pryde
|Chevrolet Camaro
|8
|Lachlan Evennet
|James Golding
|Chevrolet Camaro
|18
|Diesel Thomas
|Nash Morris
|Ford Mustang
|19
|Connor Roberts
|Ryan Casha
|Ford Mustang
|22
|Brad Gartner
|Blake Tracey
|Chevrolet Camaro
|33
|Brock Paine
|Daniel Jilesen
|Chevrolet Camaro
|35
|Ben Gomersall
|Aaron Seton
|Ford Mustang
|36
|Jon Udy
|Tim Blanchard
|Ford Mustang
|42
|Tom Davies
|Nathan Herne
|Chevrolet Camaro
|50
|Paul Hadley
|Hugh McAlister
|Chevrolet Camaro
|51
|Graham Cheney
|Tyler Cheney
|Chevrolet Camaro
|63
|Des Collier
|Elliot Barbour
|Ford Mustang
|66
|Lee Stibbs
|Josh Haynes
|Chevrolet Camaro
|67
|Paul Morris
|Brodie Kostecki
|Ford Mustang
|69
|Josh Thomas
|Todd Hazelwood
|Ford Mustang
|81
|Hayden Jackson
|Declan Fraser
|Dodge Challenger
|82
|Eric Ebert
|Luke Vanna
|Chevrolet Camaro
|91
|Aaron Prosser
|Cameron Laws
|Ford Mustang
|97
|Clay Richards
|Ben Bargwanna
|Ford Mustang
|111
|Brandon Madden
|Scott Andriske
|Ford Mustang
|118
|Jarrod Hughes
|Craig Lowndes
|Chevrolet Camaro
|150
|Alice Buckley
|Tim Slade
|Chevrolet Camaro
|200
|Josh Webster
|George Miedecke
|Chevrolet Camaro
