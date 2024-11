The Precision National Sports Sedans grid will feature 16 cars, including two famous machines.

Stuart Inwood will drive the Stone Brothers Racing-built Ford AU Falcon formerly driven by Tony Longhurst and David Besnard.

The car came close to winning the first Bathurst 1000 of the new millennium having led with 11 laps to go.

Featured Videos

However, a crash with another car ultimately brought their race to a premature end.

Hugh Zochling will bring the iconic green Europcar-backed Imrie Motorsport Holden VX Commodore driven by James Brock and Steve Owen in the 2001 Bathurst 1000.

Zochling last campaigned the car in the Combined Sedans field at this year’s Bathurst 12 Hour.

When is the Bathurst International?

This year’s Supercheap Auto Bathurst International takes place across November 8-10.

What categories are at the Bathurst International?

The Bathurst International will feature seven categories, headlined by the Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS final and Supercheap Auto TCR Australia Series title decider.

The card also features Trico Trans Am, Precision National Sports Sedan Series, Monochrome GT4 Australia, First Focus Radical Cup Australia, and Meguiar’s Production Cars.

Bathurst International Friday schedule (AEDT)

Start Finish Category Duration Session 7:20 7:50 Meguiar’s Australian Production Cars 30 min Practice 7:55 8:35 Monochrome GT4 Australia 40 min Practice 1 8:40 9:40 Fanatec GT World Challenge Australia 60 min Practice 1 9:45 10:05 Precision National Sports Sedans 20 min Practice 1 10:10 10:40 First Focus Radical Cup Australia 30 min Practice 1 10:45 11:15 Trico Trans Am Series 30 min Practice 11:20 11:50 Supercheap Auto TCR Australia Series 30 min Practice 1 13:00 13:40 Monochrome GT4 Australia 40 min Practice 2 13:45 14:05 Precision National Sports Sedans 20 min Practice 2 14:10 14:40 First Focus Radical Cup Australia 30 min Practice 2 14:45 15:05 Trico Trans Am Series 20 min Qualifying 15:10 15:30 Meguiar’s Australian Production Cars 20 min Qualifying 15:35 16:35 Fanatec GT World Challenge Australia 60 min Practice 2 16:40 17:10 Supercheap Auto TCR Australia Series 30 min Practice 2 17:15 17:45 First Focus Radical Cup Australia 30 min Qualifying

Bathurst International Saturday schedule (AEDT)

Start Finish Category Duration Session 7:15 7:35 Precision National Sports Sedans 20 min Qualifying 7:40 7:50 Monochrome GT4 Australia 10 min Qualifying 1 8:00 8:10 Monochrome GT4 Australia 10 min Qualifying 2 8:15 8:35 Fanatec GT World Challenge Australia 20 min Qualifying 1 8:40 9:00 Fanatec GT World Challenge Australia 20 min Qualifying 2 9:10 9:25 Supercheap Auto TCR Australia Series 15 min Qualifying 1 9:30 9:40 Supercheap Auto TCR Australia Series 10 min Qualifying 2 9:50 10:40 First Focus Radical Cup Australia 50 min Race 1 11:50 12:30 Trico Trans Am Series 40 min Race 1 12:45 13:45 Fanatec GT World Challenge Australia 60 min Race 1 14:05 14:35 Supercheap Auto TCR Australia Series 30 min Race 1 14:45 15:05 Precision National Sports Sedans 20 min Race 1 15:10 15:50 Trico Trans Am Series 40 min Race 2 16:00 16:30 Meguiar’s Australian Production Cars 30 min Race 1 16:45 17:45 Monochrome GT4 Australia 60 min Race 1

Bathurst International Sunday schedule (AEDT)

Start Finish Category Duration Session 8:40 9:10 Meguiar’s Australian Production Cars 30 min Race 2 9:25 9:45 Precision National Sports Sedans 20 min Race 2 10:05 10:35 Supercheap Auto TCR Australia Series 30 min Race 2 10:50 11:50 Monochrome GT4 Australia 60 min Race 2 12:05 12:35 Meguiar’s Australian Production Cars 30 min Race 3 12:50 13:40 First Focus Radical Cup Australia 50 min Race 2 13:45 14:10 TCR Grid Walk 25 min 14:10 14:40 Supercheap Auto TCR Australia Series 30 min Race 3 14:55 15:55 Fanatec GT World Challenge Australia 60 min Race 2 16:05 16:25 Precision National Sports Sedans 20 min Race 3 16:35 17:05 Meguiar’s Australian Production Cars 30 min Race 4

How to watch Bathurst International

The Bathurst International will be live and exclusively on the Seven Network on 7mate, 7two, and 7plus.

International viewers can watch via the SpeedSeries website.

Bathurst International TV schedule

Saturday’s coverage on 7plus begins at 11:30am AEDT and concludes at 6pm. Coverage on 7mate begins at 2pm and concludes at 4pm

Sunday’s broadcast on 7plus begins at 10am and concludes at 5:15pm while 7two will have coverage from 2pm to 4pm.

Friday’s practice is not broadcast.

Entry List: TCR Australia Series

Num Team Driver Car 1 HMO Customer Racing Josh Buchan Hyundai Elantra 11 Ashley Seward Motorsport Dylan O’Keeffe Lynk & Co 03 15 HMO Customer Racing Tom Oliphant Hyundai i30N 18 Garry Rogers Motorsport Aaron Cameron Peugeot P51 308 33 Garry Rogers Motorsport Jordan Cox Peugeot P51 308 71 Garry Rogers Motorsport Ben Bargwanna Peugeot P51 308 74 Wall Racing Brad Harris Honda Civic Type R FL5 76 Wall Racing Will Harris Honda Civic Type R FL5 79 Team Valvoline GRM Ryan Casha Peugeot P51 308 99 99motorsport Blake Knowles Audi RS 3 LMS 110 Tufflift Racing Zac Soutar Audi RS 3 LMS

Entry List: Trans Am Series

Num Class Driver Make/Model 4 Pro-Am Mark Crutcher Ford Mustang 12 Pro-Am Mark Bailey Chevrolet Camaro 14 Pro-Am Jason Pryde Chevrolet Camaro 19 Outright Elliott Cleary Ford Mustang 22 Pro-Am Brad Gartner Chevrolet Camaro 23 Pro-Am John Holinger Chevrolet Camaro 29 Outright Nathan Herne Ford Mustang 31 Outright James Golding Ford Mustang 34 Outright James Moffat Ford Mustang 37 Outright Josh Haynes Ford Mustang 42 Outright Tom Davies Ford Mustang 54 Pro-Am Brett Niall Chevrolet Camaro 63 Pro-Am Des Collier Ford Mustang 67 Outright Nash Morris Ford Mustang 69 Pro-Am Joshua Thomas Ford Mustang 71 Pro-Am Domain Ramsay Chevrolet Camaro 75 Outright Elliot Barber Chevrolet Camaro 88 Outright Jordan Boys Ford Mustang 93 Outright Tim Brook Chevrolet Camaro 99 Outright Brett Holdsworth Ford Mustang 111 Outright Todd Hazelwood Ford Mustang 116 Outright Edan Thornburrow Ford Mustang 200 Pro-Am Joshua Webster Chevrolet Camaro

Entry List: GT World Challenge Australia

Num Team Driver 1 Driver 2 Make/Model Class 1 Arise Racing GT Chaz Mostert (Platinum) Liam Talbot (Bronze) Ferrari 296 GT3 Pro-Am 4 Grove Racing Brenton Grove (Silver) Stephen Grove (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Pro-Am 7 Dayle ITM/Team MPC Brendon Leitch (Silver) Tim Miles (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Pro-Am 8 Arise Racing GT Jaxon Evans (Gold) Elliott Schutte (Bronze) Ferrari 296 GT3 Pro-Am 9 Hallmarc/Team MPC Marc Cini (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Am 16 Black Wolf Motorsport Ben Schoots (Bronze) Shane Woodman (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Am 21 Car Collection Motorsport Alex Fontana (Gold) Hash Patel (Bronze) Porsche 911 GT3-R (992) Pro-Am 22 Team MPC Ash Samadi (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Am 38 KMB Motorsport Valentino Astuti (Silver) Liam Dunn (Bronze) Aston Martin Vantage V12 Trophy 44 Valmont Racing/Tigani Motorsport Marcel Zalloua (Bronze) Sergio Pires (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Am 45 RAM Motorsport/GWR Australia Mike Sheargold (Bronze) Garth Walden (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Am 47 Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport James Koundouris (Bronze) Theo Koundouris (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Am 56 Stephen Coe Racing Stephen Coe (Bronze) Ferrari 458 GT3 Trophy 66 Realta/Tigani Motorsport Jayden Ojeda (Silver) Paul Lucchitti (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Pro-Am 81 Team BRM/ACM Finance Alex Peroni (Gold) Mark Rosser (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Pro-Am 87 Shaw & Partners/Kelso Electrical/Team MPC Will Brown (Gold) Brad Schumacher (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Pro-Am 111 111 Racing Darren Currie (Bronze) Grant Donaldson (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Am 181 Only Fans/Team MPC Renee Gracie (Silver) Paul Stokell (Bronze) Audi R8 LMS Evo II Pro-Am 888 Triple Eight Race Engineering Declan Fraser (Gold) Peter Hackett (Bronze) Mercedes-AMG GT3 Evo Pro-Am

Entry List: GT4 Australia

Num Team Driver 1 Driver 2 Make/Mode 1 Method Motorsport Shane Smollen Lachlan Mineeff Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 3 Thunder Buddies Racing Stevan Jakic Ryder Quinn BMW M4 GT4 G82 4 Property investment Store Anthony Soole McLaren 570s GT4 17 Love Motorsport Bailey Love Rob Love Mercedes – AMG GT4 19 Team Nineteen Mark Griffith Mercedes AMG GT4 22 Tim Leahey Tim Leahey Cody Burcher BMW M4 GT4 G82 23 Buckby Motorsport Ben Newman Lachlan Dalton Mercedes – AMG GT4 24 Method Motorsport Anthony Levitt McLaren Artura GT4 25 Method Motorsport Marcos Flack Tom Hayman McLaren Artura GT4 26 Zagame Autosport Jon Collins Jason Yu McLaren Artura GT4 29 Mackay Goodwin / Lloyds Auctions Scott Turner Rob Robis Ginetta G55 32 Randall Racing Jacob Lawrence John Bowe BMW M4 GT4 G82 33 Randall Racing Jamie Augustine Peter Lawrence BMW M4 GT4 F30 35 Miedecke Motor Group with Lubrimaxx George Miedecke Rylan Gray Ford Mustang GT4 36 Gomersall Motorsport Jake Camileri Mercedes – AMG GT4 71 Gomersall Motorsport Jason Gomersall Aaron Seton Ford Mustang GT4 101 Game Over Tony Quinn Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 210 TekworkX Motorsport Zoe Woods Daniel Jilesen Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 290 TekworkX Motorsport Andrew Georgiadis Ramu Farrell Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport

Entry List: Radical Cup

Num Driver 1 Driver 2 Make Model 2 Ash Samadi Radical SR3 XXR 4 Warwick Morris Radical SR3 RSX 6 Justin Tigani Radical SR3 RSX 7 Warwick Churche Radical SR3 8 Chris Reindler Radical SR3 RSX 16 Cooper Cutts Radical SR3 XXR 18 Bradley Russel Radical SR3 XXR 23 James Hernandez Radical SR3 RSX 28 Chris Reindler Bryce Moore Radical SR3 XX 31 Peter Paddoc Radical SR3 XXR 32 Sue Hughes Radical SR3 33 Michael Donnellan Adrian Sarkis Radical SR3 RS 34 Stephen Champion Radical SR3 XXR 42 Mark Brame Radical SR3 45 Colin Ivory Brett Holdsworth Radical SR3 RS 47 Peter Clare Josh Hunt Radical SR3 XX 52 William Medland Radical SR3 RSX 56 Greg Kenny Melinda Price Radical SR3 RSX 60 Andrew Eldridge Radical SR3 RS 68 Terry Knowldes Barton Mawer Radical SR3 XXR 82 Shaun Hannah Radical SR3 XX 99 Nick Kelly Radical SR3 XXR

Entry List: National Sports Sedans

Num Driver Make/Model 6 Hugh McAlister Ford Mustang 7 Travis Condon Toyota Corolla 8 Stuart Inwood Ford Falcon 9 Steve Tamasi Holden Calibra 14 Hugh Zochling Holden Commodore 19 Matthew Ingram Mazda RX8 21 Matt Longhurst Honda Integra 30 Ryan Humfrey Ford Falcon 32 Peter Ingram Mazda RX7 33 Michael Robinson Holden Monaro 44 Ashley Jarvis Holden Monaro 58 Mark Duggan Aston Martin DB9 78 Steve Lacey Marc GTSS 91 Brad Shiels Fiat 124 Coupe 95 Geoff Taunton Marc GTSS 427 Paul Boschert Chev Corvette

Entry List: Australian Production Cars