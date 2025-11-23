|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|50
|1:21:08.429
|25
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|50
|+20.741s
|18
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|50
|+23.546s
|15
|4
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|50
|+27.650s
|12
|5
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|50
|+30.488s
|10
|6
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|50
|+30.678s
|8
|7
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|50
|+34.924s
|6
|8
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|50
|+45.257s
|4
|9
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|50
|+51.134s
|2
|10
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|50
|+59.369s
|1
|11
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|50
|+60.635s
|0
|12
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|50
|+70.549s
|0
|13
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|50
|+85.308s
|0
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|50
|+86.974s
|0
|15
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|50
|+91.702s
|0
|16
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|49
|+1 lap
|0
|17
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|49
|+1 lap
|0
|NC
|23
|Alexander Albon
|Williams
|35
|DNF
|0
|NC
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|2
|DNF
|0
|NC
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|DNF
|0
