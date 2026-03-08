|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|63
|George Russell
|Mercedes
|58
|1:23:06.801
|25
|2
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|58
|+2.974s
|18
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|58
|+15.519s
|15
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|58
|+16.144s
|12
|5
|1
|Lando Norris
|McLaren
|58
|+51.741s
|10
|6
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|58
|+54.617s
|8
|7
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|57
|+1 lap
|6
|8
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|57
|+1 lap
|4
|9
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|57
|+1 lap
|2
|10
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|57
|+1 lap
|1
|11
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|57
|+1 lap
|0
|12
|23
|Alexander Albon
|Williams
|57
|+1 lap
|0
|13
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|57
|+1 lap
|0
|14
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|56
|+2 laps
|0
|15
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|56
|+2 laps
|0
|16
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|55
|+3 laps
|0
|NC
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|43
|+15 laps
|0
|NC
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|21
|DNF
|0
|NC
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|15
|DNF
|0
|NC
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|10
|DNF
|0
|NC
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0
|DNS
|0
|NC
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|DNS
|0
