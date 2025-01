The fastest cars are in the GTP class, which features prototypes from Porsche, Cadillac, Acura, BMW, and Lamborghini.

LMP2 is for slightly slower prototypes and is effectively exclusive to the Oreca 07, given its popularity.

GT3 cars can race in GTD Pro or GTD. The main difference between the two classes comes down to FIA driver categorisation.

Featured Videos

GTD Pro entries can be made up entirely of Platinum or Gold rated drivers whereas GTD must feature either Silver or Bronze rated drivers.

GTP

#6 – Porsche Penske Motorsport – Matt Campbell (AUS) Mathieu Jaminet (FRA) Kevin Estre (FRA) – Porsche 963

#10 – Cadillac Wayne Taylor Racing – Brendon Hartley (NZL) Ricky Taylor (USA) Filipe Albuquerque (PRT) Will Stevens (GBR) – Cadillac V-Series.R

#31 – Cadillac Whelen Racing – Earl Bamber (NZL) Jack Aitken (GBR) Frederik Vesti (DNK) Felipe Drugovich (BRA) – Cadillac V-Series.R

#60 – Acura Meyer Shank Racing – Scott Dixon (NZL) Tom Blomqvist (GBR) Colin Braun (USA) Felix Rosenqvist (SWE) – Acura ARX-06

LMP2

#2 – United Autosports – Garnet Patterson (AUS) Nick Boulle (USA) Ben Hanley (GBR) Oliver Jarvis (GBR) – Oreca 07

#22 – United Autosports – James Allen (AUS) Daniel Goldburg (USA) Paul Di Resta (GBR) Rasmum Lindh (SWE) – Oreca 07

#11 – TDS Racing – Hunter McElrea (NZL) Steven Thomas (USA) Mikkel Jensen (DNK) Charles Milesi (FRA) – Oreca 07

#74 – Riley – Josh Burdon (AUS) Gar Robinson (USA) Felipe Fraga (BRA) Felipe Massa (BRA)

GTD Pro

#75 – 75 Express – Kenny Habul (AUS) Mikael Grenier (CAN) Jules Gounon (FRA) Maro Engel (DEU) – Mercedes-AMG GT3

#91 – Trackhouse by TF Sports – Scott McLaughlin (NZL) Shane van Gisbergen (NZL) Connor Zilisch (USA) Ben Keating (USA) – Corvette Z06 GT3.R

GTD

#80 – Lone Star Racing – Scott Andrews (AUS) Dan Knox (USA) Eric Filgueiras (USA) Ralf Aron (EST) – Mercedes-AMG GT3

#120 – Wright Motorsports – Tom Sargent (AUS) Adam Adelson (USA) Elliott Skeer (USA) Ayhancan Guven (TUR) – Porsche 911 GT3 R