Six practice sessions and a three-part qualifying are already in the books, setting the stage for Sunday’s once-around-the-clock race.
The #222 Mercedes-AMG of Cameron Waters, Chaz Mostert, and Thomas Randle will start from pole position thanks to Waters’ 2:01.0790s lap in the Saturday afternoon Shootout.
A 34-car field will contest the race following the withdrawal of the GT4-class Team NZ Aston Martin Vantage due to damage from its crash on Friday.
CLICK HERE for Speedcafe’s car-by-car Spotter’s Guide.
Meguiar’s Bathurst 12 Hour is scheduled to get underway at 5:45am AEDT.
2026 Meguiar’s Bathurst 12 Hour starting grid
|Pos
|Num
|Class
|Driver
|Car
|1
|222
|PRO
|Cameron Waters/Chaz Mostert/Thomas Randle
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|2
|77
|PRO
|Lucas Auer/Maximilian Götz/Ralf Aron
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|3
|75
|PRO
|Luca Stolz/Kenny Habul/Jules Gounon
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|4
|911
|PRO
|Matt Campbell/Alessio Picariello/Bastian Buus
|Porsche 911 GT3R
|5
|55
|PRO
|Christopher Haase/Brad Schumacher/Will Brown
|Audi R8 LMS GT3 Evo
|6
|93
|BRO
|Marco Mapelli/Antonio D’Alberto/Grant Denyer/Adrian Deitz
|Lamborghini Huracan
|7
|46
|PRO
|Raffaele Marciello/Augusto Farfus/Valentino Rossi
|BMW M4 GT3 EVO
|8
|44
|PAM
|Scott Andrews/Brendon Leitch/Marcel Zalloua/Sergio Pires
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|9
|64
|PRO
|Broc Feeney/Dennis Olsen/Christopher Mies
|Ford Mustang GT3
|10
|6
|PRO
|Jayden Ojeda/Fabian Schiller/Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|11
|89
|BRO
|Max Hesse/Cunfan Ruan/Maxime Oosten
|BMW M4 GT3 EVO
|12
|32
|PRO
|Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts
|BMW M4 GT3 EVO
|13
|9
|BRO
|Lee Holdsworth/Marc Cini/Dean Fiore
|Audi R8 LMS GT3 Evo
|14
|101
|BRO
|Ryder Quinn/Tony Quinn/Kent Quinn/Klark Quinn
|Audi RB LMS GT3 Evo
|15
|61
|PRO
|Laurin Heinrich/Ricardo Feller/Klaus Bachler
|Porsche 911 GT3R
|16
|95
|PRO
|Marvin Kirchhoefer/Garnet Patterson/Ben Barnicoat
|McLaren 720S GT3 EVO
|17
|193
|BRO
|Ryan Wood/Christopher Froggatt/Jonathan Hui/Lorenzo Patrese
|Ferrari 296 GT3
|18
|268
|PAM
|Alex Peroni/Steve Brooks/Mark Rosser/James Golding
|Audi RB LMS GT3 Evo
|19
|26
|PRO
|Jaxon Evans/Davide Rigon/Daniel Serra
|Ferrari 296 GT3
|20
|45
|PAM
|Dylan O’Keeffe/Brett Hobson/Garth Walden
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|21
|100
|PRO
|Kai Allen/Will Davison/Brenton Grove
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|22
|79
|BRO
|Alex Fontana/Johannes Zelger/Fabio Babini
|Porsche 911 GT3R
|23
|47
|BRO
|David Russell/James Koundouris/Theo Koundouris/Zach Bates
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|24
|21
|BRO
|Robert Renauer/Ralf Bohn/Alfred Renauer
|Porsche 911 GT3R
|25
|2
|PRO
|Earl BamberAlexander Sims/Nicky Catsburg
|Chevrolet Z06 GT3.R
|26
|99
|PAM
|Ben GreenPrince Jefri Ibrahim/Prince Abu Bakar Ibrahim/Jordan Love
|Chevrolet Z06 GT3.R
|27
|14
|PAM
|Bryce Fullwood/Damien Hamilton/Andres Pato/Maxime Robin
|Aston Martin Vantage
|28
|27
|BRO
|Roman De Angelis/Ian James/Eduardo Barrichello
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|29
|15
|SIL
|Marcos Flack/Bayley Hall/Rylan Gray/Jean-Baptiste Simmenauer
|McLaren 720S GT3 EVO
|30
|50
|I
|Glen Wood/David Crampton/Trent Harrison
|KTM X-BOW GT2
|31
|888
|PRO
|Maro Engel/Mikael Grenier/Maxime Martin
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|32
|86
|BRO
|Kerong Li/Anders Fjordbach/Dorian Boccolacci
|Porsche 911 GT3R
|33
|111
|I
|Darren Currie/Axle Donaldson/Daniel Stutterd
|IRC GT
|34
|42
|GT4
|Adrian Kunzle/Kevin Madsen/Steve Aghakhani
|McLaren Artura GT4
