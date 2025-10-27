|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|Pts.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|71
|1:37:58.574
|25
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|71
|+30.324s
|18
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|71
|+31.049s
|15
|4
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|71
|+40.955s
|12
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|71
|+42.065s
|10
|6
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|71
|+47.837s
|8
|7
|63
|George Russell
|Mercedes
|71
|+50.287s
|6
|8
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|71
|+56.446s
|4
|9
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|71
|+75.464s
|2
|10
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|71
|+76.863s
|1
|11
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|71
|+79.048s
|0
|12
|23
|Alexander Albon
|Williams
|70
|+1 lap
|0
|13
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|70
|+1 lap
|0
|14
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|70
|+1 lap
|0
|15
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|70
|+1 lap
|0
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|70
|+1 lap
|0
|17
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|67
|DNF
|0
|NC
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|34
|DNF
|0
|NC
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|25
|DNF
|0
|NC
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|5
|DNF
|0
