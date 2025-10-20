|Pos.
|No.
|Driver
|Team
|Laps
|Time / Retired
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|56
|1:34:00.161
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|56
|+7.959s
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|56
|+15.373s
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|56
|+28.536s
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|56
|+29.678s
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|56
|+33.456s
|7
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|56
|+52.714s
|8
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|56
|+57.249s
|9
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|56
|+64.722s
|10
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|56
|+70.001s
|11
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|56
|+73.209s
|12
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|56
|+74.778s
|13
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|56
|+75.746s
|14
|23
|Alexander Albon
|Williams
|56
|+80.000s
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|56
|+83.043s
|16
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|56
|+92.807s
|17
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|55
|+1 lap
|18
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|55
|+1 lap
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|55
|+1 lap
|NC
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|5
|DNF
