The finals day of the first WSK Open Series event for 2024 will take place at the Franciacorta circuit in Italy, with four Australians in action.

– Xavier Avramides (KZ2)

– Brodie Norris (OKN-S)

– Sebastian Eskandari-Marandi (OKN-J)

– Jay Kostecki (Mini U10)

SUNDAY TIMETABLE (all times Australian Eastern Standard Time, subject to change):

5.20pm MINI U10 PREFINAL A

5.35pm MINI U10 PREFINAL B

5.50pm MINI GR3 PREFINAL A

6.05pm MINI GR3 PREFINAL B

6.20pm OK-NJ PREFINAL

6.40pm OKN PREFINAL A

7.00pm OKN PREFINAL B

7.20pm KZ2 MAST PREFINAL

7.40pm KZ2 PREFINAL A

8.00pm KZ2 PREFINAL B

9.05pm – MINI U10 FINAL

9.30pm – MINI GR3 FINAL

10.05pm – OKNJ FINAL

10.35pm – OKN FINAL

11.05pm – KZ2 MASTERS FINAL

11.35pm – KZ2 FINAL

WATCH: WSK OPEN SERIES, ROUND 1, FRANCHIACORTA: